TRT’de skandal: Yönetici isim sözde Ermeni Soykırımı’na destek çıktı

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TRT World yöneticilerinden Tanya Goudsouzian’ın Ermeni meselesini ‘soykırım’ olarak tanımladığı ve Ermeni Diasporası’na destek verdiği ortaya çıktı.

TRT World yöneticilerinden Tanya Goudsouzian’ın sözde Ermeni Soykırımı’nı savunduğu tweetler sosyal medyada gündem oldu. İşte Goudsouzian’ın o tweeti:





https://www.milligazete.com.tr/haber/7416746/trtde-skandal-yonetici-isim-sozde-ermeni-soykirimina-destek-cikti