Satranç Dünya Kupası tüm karşılaşmaları Ermenistan temsilcileri zaferle sonuçlandırdı

Rusya’nın Soçi şehrinde gerçekleşen Satranç Dünya Kupası’nın başlangıç karşılaşmaları Ermenistanı temsil eden satranççılar için başarılı oldu.

Ermeni satranççılardan Hayk Martirosyan, Hovhannes Gabuzyan ve Shant Sargsyan ilk karşılaşmaları zaferle sonuçlandırdı.

Bayan satranççılardan ise Elina Danielyan rakibini yenilgiye uğrattı.

İkinci turdan Levon Aronyan ve Gabriel Sargsyan da mücadeleye girecek.

Bu sene Dünya Satranç Kupası’nda 5 erkek ve 1 bayan satranççı Ermenistan’ı temsil ediyorlar. Şimdiye kadar Dünya Kupalarında en fazla 4 satranççı Ermenistan’ı temsil etmişti.

Soçi’de düzenlenen Dünya Satranç Kupası’na toplam 206 erkek ve 103 bayan satranççı katılıyor. Dünya Kupası 6 Ağustos tarihinde sona erecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/07/13/Satranç-Dünya-Kupası-Ermenistan/211415