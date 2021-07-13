PKK’nın sözde din adamları tutuklandı! Dini istismar etmeye çalıştılar

ATAKAN IRMAK

Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan örgütün din istismarcısı 9 şüpheli çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK silahlı terör örgütünün KCK Türkiye Meclisi çatısında “Azınlıklar ve İnanç Komisyonu” adıyla faaliyet yürüttüğü belirlenen 28 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Haklarında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbirinin de uygulandığı şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde ve 31 adreste arama yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucu 28 şüpheli gözaltına alındı.

YAKAYI ELE VERDİLER

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun talimatıyla PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmada yaklaşık 15 ay teknik ve fiziki takip yapıldı. Ekiplerce gerçekleştirilen İstanbul merkezli 5 ildeki operasyonda 28 kişi gözaltına alınırken, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tüfek, çok miktarda tüfek ve tabanca fişeği, 2 kurusıkı tabanca, örgütsel dokümanlar, örgüt elemanlarına ait fotoğraflar, örgütsel kıyafetler ve simgeler, dijital materyaller, çok miktarda Türk lirası ve döviz ile saldırı ve sabotaj eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen maket uçak ele geçirildi.

DİN İSTİSMARCILARI TUTUKLANDI

Sözde din adamlarının örgütün yayın organı Sterk TV’ye çıkarak Kürt kökenli vatandaşları sivil itaatsizliğe davet ettikleri, diyanete bağlı camilerde namaz kılmama yönünde çağrı yaptıkları, İstanbul’da kürt kökenli vatandaşlardan sözde mescitlerine yardım bahanesi ile topladıkları paraları yakınları terör örgütüne katılanların ailelerine ulaştırdıkları tespit edildiği belirlenen 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Sabah Gazetesi