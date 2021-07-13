Karabağ Dışişleri Bakanlığı, yabancı diplomatların Şuşi ziyaretini en sert şekilde kınadı

Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’daki yabancı diplomatların, işgal altındaki Artsakh toprklarına ziyaretini eleştirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Azerbaycan hükümeti tarafından Azerbaycan’daki diplomasi temilciliklerin çalışanlarının, Şuşi dahil Artsakh Cumhuriyeti’nin işgal altındaki bölgelerine 10 Temmuz 2021 tarihinde düzenlediği ziyaretini en sert şekilde kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan’ın, bu tür adımlarla 27 Eylül 2020’de Türkiye’nin ve uluslararası terör örgütlerinin desteğiyle Artsakh’a karşı başlatılan savaşın sonuçlarını meşrulaştırmaya çalığtığına dikkat çekilen açıklamada, bölgede mevcut durumun tamamen Azerbaycan’ın yasadışı faaliyetlerinin neticesi olduğu vurgulandı.

“Azerbaycan, güç veya tehdit kullanmama, çatışmaları barış yoluyla çözme, insan hakları ile temel özgürlüklerine saygı gösterme, halkların eşitliği ve kendi kaderini tayin hakkı ile uluslararası sorumlulukların yerine getirilmesi dahil uluslararası hukukun temel normlarını kaba bir şekilde ihlal etti” denilen açıklamada, bu bölgelere yabancı diplomatların ziyaretinin, hem Karabağ çatışmasının kapsamlı çözümüne yönelik süreci engellediğine, hem de yasadışı eylemlerin sonuçlarını meşrulaştırma çabası olduğuna dikkat çekildi.

44 günlük Karabağ Savaşı’nda Türkiye ile uluslararası teröristlerin desteğiyle Azerbaycan tarafından ele geçirilen Artsakh Cumhuriyeti’nin topraklarının, uluslararası normlara göre sadece geçici olarak işgal altına alınan bölgeler olduğunu vurgulayan Bakanlık, Şuşi’nin hem kültürel, hem ekonomik, hem de tarihsel açıdan Artsakh’ın ayrılmaz bir parçası olduğunun ve Şuşi’yi Artsakh’tan ayırmaya yönelik tüm çabaların, Artsakh Cumhuriyeti’nin toprak büyünlüğü’nün kaba ihlali olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, “Artsakh Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması ve Artsakh’ın uluslararası tanınması, çatışmanın kapsamlı çözümü ile bölgede istikrar ve barışın sağlanmasının olmazsa olmazıdır. AGİT Minsk Grubu eşbaşkan ülkelerini, Azerbaycan–Karabağ çatışmasının nihai çözümüne ulaşmak hedefiyle müzakere sürecini yeniden başlatmak için önlem almaya çağırıyoruz” denildi.

ERMENİ HABER AJANSI