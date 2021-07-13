Kadıköy’de Gece Yarısı Sokak Partileri Tepki Çekiyor

Hilmi Hacaloğlu

Gezi olayları sonrası Beyoğlu’nun İstanbul’un gece hayatı merkezi olma vasfını yitirmesiyle birlikte eğlencenin ekseni, Anadolu yakasındaki ilçelerden Kadıköy’e kaydı.

İlçenin merkezinde bulunan Caferağa ve Osmanağa mahallelerinde son beş yılda onlarca kafe, bar, meyhane ve şarap evi açıldı. Özellikle hafta sonları vapur, metro ve metrobüsle Kadıköy’e gelen binlerce insan bu mekanlarda eğlenmeye başladı.

Aylar süren pandemi kısıtlamalarının 1 Temmuz’da kalkmasıyla Kadıköy yeniden salgın öncesindeki ilgiye kavuştu. Ancak gece geç saatlerde özel otomobilleriyle Kadıköy’ün merkez mahallelerine gelen çeşitli gruplar yüksek sesli müzikleriyle mahalle halkının tepkisini çekiyor.

Bu hafta sonu yaşanan bir olay, tepkiyi Kadıköy’den yurt geneline taşıdı. Kadıköy çarşısı yakınlarındaki Kalkedon meydanında yüksek müzikle dans eden üç genç,Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne tırmanarak eğlencelerini duvarın üstünde sürdürdü. Dans görüntülerinin sosyal medyada yer alması, eleştirileri de beraberinde getirince dans eden üç kişi önce gözaltına alındı; sonra da mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Olayların bir türlü önlenememesi üzerine Kadıköy’ün merkezinde bulunan iki mahallenin muhtarı ile üç esnaf derneğinin temsilcileri Kadıköy Belediyesi’nde Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın da katılımıyla bir toplantı yaptılar.

Toplantı sonrası VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Şerdil Dara Odabaşı, yaşananların, belediyenin tek başına çözebileceği bir sorun olmadığını ifade etti.

Odabaşı, ‘‘Kadıköy’ün değerlerine bir saldırı var. Kadıköy’ün değerleri bellidir. Kadıköylü demokrattır, aydındır, çevrecidir, Atatürkçü’dür, özgürlükçüdür, kadına saygılıdır, insanların yaşam alanlarına müdahale etmez. Dışarıdan gelenlerin bu eylemleri Kadıköy’ün değerleri ile çatışma içerisinde. Benim Kadıköy belediye başkanı olarak öncelikli görevim bu değerleri korumaktır. Bunun için de kamudan aldığım gücü sonuna kadar kullanacağız. Hangi müdahaleyi yapmamız gerekiyorsa bunu yapacağız. Asayiş probleminin çözülmesi gerekiyor, çevreye rahatsızlık verenlerin önlenmesi lazım’’ dedi.

Yaşananlar provokasyon olabilir mi?

Peki polisin göreve çağrılması Kadıköy’ün özgürlükçü kimliği ile çelişmeyecek mi? Şerdil Dara Odabaşı, yaşananların hak ve özgürlüklerle izah edilemeyecek kadar aşırılık içerdiği kanısında.

Odabaşı, ‘‘Kadıköy bildiğiniz gibi özgürlüklerin olduğu, insanların yaşam şekillerine müdahale edilmediği daha demokrat bir kent. Baskıcı, yaşam alanlarına müdahale eden anlayıştan kaçanlar Kadıköy’e gelip bu imkanlardan yararlanmak ve sosyalleşmek istiyor. İyi niyetli şekilde gelenler var. Bir de Kadıköy’ü provoke etmek için Kadıköy’ün yaşam alanlarında insanları rahatsız etmek için belli bir organizasyonla buraya geldiklerine inandığımız ya da inanmamız için somut deliller sahip olduğumuz insan hareketi var. Arkasında yüksek ses sitemi olan arabalarıyla geliyorlar. Belli noktalarda sesi açıyorlar oradaki esnaf ya da yurttaşlarımız müdahale ettiğinde hemen sesi kısıp tepki göstermeden o bölgeden ayrılıp 100 metre ileride sesi tekrar açıyorlar. Bunu bilinçli olarak Kadıköy’ün yaşam alanlarına müdahale olarak görüyoruz. ‘Beyoğlu’na ne yapıldıysa Kadıköy’e de aynısı mı yapılmak isteniyor’ şüphesi insanın aklına gelmiyor değil. Umarım aklı selim galip gelir’’ diye konuştu.

‘‘Aralarında 34 plakalı araç yok, dışarıdan geliyorlar’’

Kadıköy’deki eğlence hayatının ağırlıklı kısmı Caferağa mahallesinde gerçekleşiyor. Mahallenin muhtarı Zeynep Ayman da son iki haftada yaşananların hayatın olağan akışına aykırı olduğu kanaatinde.

VOA Türkçe’ye konuşan Ayman, ‘‘Gerçekten 1 Temmuz itibariyle alışagelmişin çok dışına bir sıkıntı oluşmaya başladı. Caferağa ve Osmanağa mahallelerinin nüfusu 40 bin kişi hafta sonu bu iki mahalleye bir milyon kişi geliyor.

Gece 1’den sonra gelen ziyaretçi profiline bir farklılaşma oluşmaya başladı. Bunlar dışarıdan geliyor diyorum çünkü 34 plaka bile yok aralarında. Araçlarla gelerek bütün sokaklarda dolaşıyor sonuna kadar müzik açılıyorlar. Bazı noktalarda duruyorlar, etraflarına bir anda 100-150 kişi birikiyor. Göbekler atılıyor, danslar ediliyor ve bir sokak partisi başlıyor. Gecenin 3’ünden 4’ünden bahsediyorum. Burada mekanlardan kaynaklı bir durum yok. Bunlar sokakta eğlenenler. Emniyetin daha fazla deveye girmesi gerekecek’’ dedi.

‘‘Dışarıdan gelen kişilerin hangi amaçları güttüğünü merak ediyoruz’’

Gece yarısı sokak eğlencelerinin Kadıköy kültürüne aykırı olduğunu söyleyen Osmanağa mahallesi muhtarı Serap Tuncer de mahallesinde yaşayanlar için Cuma ve Cumartesi gecelerinin kabusa döndüğünü belirtti.

VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Tuncer, ‘‘Açık söylemek gerekirse gece yarısı dışarıdan gelen bu kişiler mahallede kargaşa ve kaosa neden oluyorlar. Bu sahneleri artık emniyet güçlerinin önlemesini istiyoruz. Yani bu dışarıdan gelen kişilerin hangi amaçları güttüğünü merak ediyoruz açıkçası. Bunun altında yatan sebepler nedir? Bunları merak ediyoruz. Kadıköy halkının alışık olmadığı sahneler. Her ne kadar cazibe ve eğlence merkezi eğlence olsa da Kadıköy’ümüz bu şekilde eğlence anlayışına alışık değiliz. Mahalleli oldukça rahatsız ve aynı zamanda uykusuz. Adeta Cuma akşamı geldiğinde herkes korkulu bir kabus yaşıyor. Gürültüden, yüksek volümlü müzikten ve çevreye verilen rahatsızlıktan mustaribiz’’ dedi.

Kadıköy Belediye başkanı, Osmanağa ve Caferağa mahallesi muhtarları ve üç esnaf derneği yetkilileri yaşananlara ilişkin görüşlerini ve yapılmasını istedikleri önerilerini yarın (Çarşamba günü) öğleden sonra Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan’la yapacakları toplantıda dile getirecekler.

VOA