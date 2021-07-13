Israel Charny’nin yeni kitabı Ermeni Soykırım konusunda Türkiye’nin İsrail üzerindeki baskıları günü yüzüne çıkarıyor

Ünlü Yahudi Soykırım araştırmacısı İsrael Charny İsrail Hükümeti’ne Ermeni Soykırımını tanıma çağrısında bulundu.

Armenpress Haber Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre İsrael Charny’nin yeni kitabı yayınlandı. “Ermeni Soykırımı’na İsrail’in başarısız cevabı: devlet düzeyinde yalancılık, gerçek tarihin siyasileştirilmesine karşı” adlı kitabında yazar Türkiye’nin İsrail Devleti üzerinde Ermeni Soykırımı’nın tanınmaması için nasıl baskı uyguladığını anlatıyor.

Baskı stratejisi olarak Ermeni Soykırımı ifadesinden vazgeçilmesi, soykırım konulu konferanslara Ermenilerin katılımının engellenmesi ve Ermenilerin yer aldığı konferansların iptal edilmesi uygulanıyordu.

The Jerusalem Post Charny’nin kitabına değindi. Makalede resmi Ankara’nın Ermeni Soykırımının tanınması durumunda Türkiye’deki Yahudileri tehdit bile ettiğini ifade edildi.

Yahudi yazar Ermeni Soykırımı ile ilgili İsrail Devleti’nin tavrını ele aldı ve İsrail’in tüm soykırımları tanıması gerektiğini vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/07/13/Israel-Charny-Ermeni-Soykırım-Türkiye-İsrail/211431