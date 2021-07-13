Hrant Dink’i anlatan “İçimizdeki Ermeni”, Yerevan’da Ermenice olarak yayınlandı

35 Türk yazarın, Hrant Dink’i anlatan kısa eserlerinin yer aldığı “İçimizdeki Ermeni: 1915-2015” başllıklı derleme, Ermeniceye çevrildi.

Günler önce Ermenistan’da “Antares” yayınevi tarafından yayınlanan kitap, bir çevirmen grubu tarafından Ermenice’ye aktarıldı.

2015’te kitabın yayınlanması vesilesiyle yapılan açıklamada şu ifadelere yer vermişti: “Yüz binlerce Ermeni yurttaşımızın ölümüne ve hayatta kalabilenlerin çoğunun da ata topraklarından, yurtlarından göç etmesine neden olan 1915 yılından üzerinden yüz yıl geçti.

Üç kuşaktan saygın otuz beş edebiyatçının burnumuzun dibinde veya uzaklarda, belleklerimizde, düşlerimizde; ama bir şekilde hâlâ “içimizde” yaşamayı sürdüren, ülkemizin harcında yer etmiş Ermenileri konu alan metinlerinin buluştuğu İçimizdeki Ermeni (1915-2015) başlıklı derlemenin çıkış noktasında, meselenin işte bu insani boyutu vardır.”

Kitap üzerine çalışan yazarların listesi şöyle: Adalet Ağaoğlu, Adnan Binyazar, Ahmet Telli, Ahmet Tulgar, Akif Kurtuluş, Asuman Susam, Ayşe Sarısayın, Behçet Çelik, Bejan Matur, Beşir Ayvazoğlu, Birsen Ferahlı, Ece Temelkuran, Enis Batur, Ferit Edgü, Feridun Andaç, Gülayşe Koçak, Hakan Günday, Hüsnü Arkan, Irmak Zileli, Karin Karakaşlı, Mine Söğüt, Murat Gülsoy, Murathan Mungan, Murat Uyurkulak, Murat Yalçın, Müge İplikçi, Nemika Tuğcu, Oya Baydar, Selim Temo, Selim İleri, Sema Kaygusuz, Şebnem İşigüzel, Şeyhmus Diken, Vivet Kanetti ve yayına hazırlayan Yiğit Bener.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/07/13/Hrant-Dink-İçimizdeki-Ermeni-Yerevan-Ermenice/211417