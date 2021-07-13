Ermeni kilisesine saygısızlık: Münferit mi sistematik mi?

Haber: Pelin Özkaptan

İstanbul Kadıköy’de geçtiğimiz gece üç kişinin, Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin duvarının üstüne çıkıp oyun oynamasına ilişkin tepkiler gelmeye devam ediyor.

Ermeniler başta olmak üzere pek çok çevreden gelen açıklamaların ardından gözaltına alınan üç kişi serbest bırakıldı.

Ermeniler ve hak savunucuları, meselenin bu saygısızlıktan öte bir anlama geldiğini, bunun bir zihniyet sorunu olduğunu söylüyor.

Gazeteci ve yazar Pakrat Estukyan da “İnsanlar nasıl ki cami duvarına çıkıp böyle bir şey yapamazsa, burada da yapamayacağını bilmeli” diyor.

Gazetemize konuşan Estukyan, Ermenilere ve Hristiyanlara yönelik hak ihlallerinin temelini ve bugününü anlattı.

https://gazetekarinca.com/2021/07/ermeni-kilisesine-saygisizlik-munferit-mi-sistematik-mi/