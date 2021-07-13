Diyarbakır’ın kalbinde yapılan ‘Amida Höyük’ kazısı için 20 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, “Yerin altından öğreneceğimiz, geleceğe taşıyacağımız çok değer var. Kazdıkça bu medeniyetin güzelliklerini inşallah gün yüzüne çıkaracağız.” dedi.

Ömer Yasin Ergin

Diyarbakır Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile kentte faaliyet gösteren bir kozmetik firması arasında, Sur ilçesinde “Diyarbakır’ın kalbi” olarak nitelendirilen Amida Höyük’teki kazılar için 20 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı.

Hurri-Mitanniler, Urartular, Asurlular, Medler, Persler, Büyük Tigran Krallığı, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Safeviler Eyyubiler Mervaniler, Selçuklular, Osmanlı ve Artukluların da aralarında bulunduğu birçok medeniyete ev sahipliği yapan merkez Sur ilçesindeki Amida Höyük’te Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda İçkale’de “İçkale Artuklu Sarayı Kazısı Sponsorluk Tanıtım Programı” düzenlendi.

Programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün izinleri ile hazırlanan sponsorluk protokolü, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cemil Alp ve Lila Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cansız tarafından imzalandı.

“Kazdıkça bu medeniyetin güzelliklerini inşallah gün yüzüne çıkaracağız”

Programda konuşan Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, kentin 12 bin 500 yıllık tarihe sahip olduğunu anımsattı.

Farklı dil, kültür ve dinde birçok medeniyetin kentte yaşadığını hatırlatan Çiftçi, “Yerin altından öğreneceğimiz, geleceğe taşıyacağımız çok değer var. Bu açıdan bu kazılar önemli. Sur içerisinde dolaştığınızda cami ile kiliseyi komşu görebilirsiniz. Çan kulesi ile minareyi yan yana görebilirsiniz. Dolayısıyla bu güzellikleri geleceğe taşımak adına arkeolojik kazılar büyük önem kazanıyor. Kazdıkça bu medeniyetin güzelliklerini inşallah gün yüzüne çıkaracağız. Bu kazılara destek veren herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç da kentte bu tür tarihi mekanların sayısının yüksek olduğunu dile getirerek, bunların tanıtımında devletin imkanları kadar hayırsever ve yardımseverlerin de katkısını ciddi manada önemsediklerini aktardı.

Karakoç, “Amida Höyük’teki güzelliklerin açığa çıkartılması kısmında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Prof. Dr. İrfan Yıldız’ın önderliğindeki çalışmaları ciddi manada destekliyor. Diyarbakır cömertlerin, yardımseverlerin olduğu bir şehir. Bölgedeki tarihi değerlerimize sahip çıkmak değerli. Sponsor olan iş adamlarımıza, hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız ise kazıya ilişkin bilgi vererek, “Bu tür kazıların sponsorluk olmadan yürütülmesi biraz zor. Şimdi biraz daha işler kolaylaşacak. Kazı biraz daha hızlanacak. Diyarbakır’dan bir firmanın bize sponsor olması en büyük hayalimizdi. Diyarbakır’da Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapılan 3 kazı var. Şu anda bu 3 kazının da artık sponsorları var.” ifadelerini kullandı.

Lila Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Cansız, sponsorluk konusunu duyduklarında heyecanlandıklarını aktardı.

Daha sonra kazı alanını gezdiklerini anlatan Cansız, “Lila Kozmetik bu memleketten çıkan, 18 yıllık geçmişi olan bir şirket. 30’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor. Kazancımızın büyük bir kısmını şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz. Sponsorluklar ve yapılacak birçok etkinlikte buluşmak dileğiyle.” şeklinde konuştu.

AA