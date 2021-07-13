Alkollü densizlik

BÜLENT ŞANLIKAN

Kadıköy’de alkollü çirkinlik! Ermeni kilisesine saygısızlığa 3 gözaltı. Kadıköy’deki Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin kapısının üzerine çıkan üç kişi müzik eşliğinde oynadı. Görüntüler tepki çekerken şüpheliler evlerinden gözaltına alındı.

Kadıköy Caferağa Mahallesi Kallkedon Meydanı’ndaki Surp Takavor Kilisesi’nin önüne önceki gece araçla gelen kişiler meydanda toplanarak çalan müzikle eğlendi. Gruptaki 3 kişi kilisenin kapı duvarının üstüne çıktı. Bir kişi kapının üstünde otururken diğer iki kişi ise burada oynamaya devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

SABAHA KARŞI ALINDILAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheliler Y.E.U ve Ö. F.A ile aracın sahibi O.Y. dün adreslerinde gözaltına alındı. 3 şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.

OLAYIN SİYASİ BOYUTU YOK

Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu, AKŞAM‘a konuştu. Şirinoğlu, olayın alkol duvarını aşan gençlerin taşkınlığı olduğunu belirterek ekledi: “Olay siyasi değil, tamamen taşkınlık boyutunda. Cemaatimize yönelik bir saldırı olarak görmüyoruz. İbadethaneye yapılmış bir saygısızlık ve uygunsuz davranıştır.” Bedros Şirinoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Ortada siyasi bir durum yok. Olay siyasi değil. Oradaki gençler alkolü fazla kaçırınca eğlencenin de dozunu kaçırmış. Gerek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı gerekse İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya olsun konuyla yakından ilgilendi. Teşekkürlerimizi iletiyoruz.”

ANKARA’DAN BÜYÜK TEPKİ: MABETLERE YAPILAN SAYGISIZLIĞI KINIYORUZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan yaptığı açıklamada olaya tepki gösterdi. Altun, “Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Din ve vicdan hürriyeti asıldır. Mabetler kutsaldır, dokunulmazdır. Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Milletimiz, bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Mabetlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Kutsallara saygı, en temel değerlerimizden biridir. Hangi inancın olursa olsun mabetleri, kutsalları saygıyla korumak ve yaşatmak ortak hassasiyetimizdir” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise şunları kaydetti: “Bizim medeniyetimizde dini mekanlarda hakaret ve alay içeren davranışlara asla müsamaha edilmez. İnsanlığa ve kutsal değerlere saldırı niteliği taşıyan bu provakatif ve çirkin eylemi şiddetle kınıyorum.”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İnancımıza göre mabetlerin dokunulmazlığı vardır” dedi.