ՖՐԱՆՍԱՅԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԸ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ՍՏԱՆՊՈՒԼԻ ՄԷՋ / FRANSA’NIN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ İSTANBUL’DA KUTLANDI

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 12 Յուլիս 2021, Երկուշաբթի, ժամը 19.00-ին, ընկերակցութեամբ՝ Գաւազանակիր Արժ. Տ. Շիրվան Քհնյ. Միւրզեանի, ներկայ գտնուեցաւ ընդունելութեան մը, որ կայացաւ Պէյօղլուի Ֆրանսական Պալատին մէջ։ Ընդունելութեան ներկայ էին դիւանագիտական դէմքեր ու հոգեւոր առաջնորդներ։

Պատրիարք Հայրը յանուն համայնքիս, շնորհաւորեց Ֆրանսայի Անգարայի մօտ Աւագ Դեսպան Հէրվէ Մակրոն ու Ստանպուլի Աւագ Հիւպատոս Օլիվիէր Կաուվինը՝ Անկախութեան Տօնին առթիւ։ Մեծայարգ Դեսպանն ու Հիւպատոսը շնորհակալութիւն յայտնեցին ներկայութեան համար։

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Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 12 Temmuz 2021, Pazartesi, Beyoğlu’ndaki Fransız Sarayı’ndaki bir kabule katıldı. Kendisine Peder Şirvan Mürzyan refakat etti. Kabule diplomatik isimler ve ruhani önderler de katılmışlardı.

Patrik Hazretleri, cemaatimiz adına Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro’ya ve İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin’e Bağımsızlık Günü vesilesiyle kutladı. Sayın Büyükelçi ve Sayın Başkonsolos ise katılımdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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