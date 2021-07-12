Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Kadıköy’deki görüntülere tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’nin duvarının üstüne çıkan bir grup, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Surp Takavor Kilisesi’ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır.’ dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da paylaştığı mesajda “Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Surp Takavor Kilisesi’nin duvarının üstüne çıkarak oynadığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin kapısının üzerine çıkan 2 kişi çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynadı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler tepki topladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’nin duvarının üstüne çıkan 2 kişinin, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunduğunu belirtti.

Çelik, “Surp Takavor Kilisesi’ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabetlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da “Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Din ve vicdan hürriyeti asıldır. Mabedler kutsaldır, dokunulmazdır. Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir” mesajını paylaştı.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ: ASLA MÜSAMAHA EDİLMEZ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ‘Bizim medeniyetimizde dini mekanlarda hakaret ve alay içeren davranışlara asla müsamaha edilmez. İnsanlığa ve kutsal değerlere saldırı niteliği taşıyan bu provakatif ve çirkin eylemi şiddetle kınıyorum. Hukukun gerekeni süratle yapacağına inancım tamdır.’ dedi.

Öte yandan olayla ilgili açıklama yapan Patrik II. Sahak, ‘Vuku bulan nahoş olayı kınıyorum.’ dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ: KİLİSENİN KAPI DUVARINA ÇIKAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valiliği, Surp Takavor Kilisesi’ne giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilen 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “11.07.2021 Pazar günü saat: 00.55 sıralarında Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanında, Surp Takavor Kilisesi’ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; şüpheli Y.E.U ve Ö. F.A ile aracın sahibi O.Y adlı şahıslar 12.07.2021 günü ikametlerinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz” denildi.

ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN SORUŞTURMA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin kapısının üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilen 3 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Hürriyet Gazetesi