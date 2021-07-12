Rusya, ABD ve Fransa Büyükelçileri Azerbaycan’ın davetini reddedip Şuşi’ye gitmediler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in özel talimatıyla Azerbaycan’da görev yapan yabancı ülkeler büyükelçilerinin işgal altında bulunan Şuşi’ye ziyareti organize edildi.

Medyada yer alan haberlere göre sadece üç ülke bu ziyaret davetini reddetiler. Reddeden ülkeler arasında ABD, Fransa ve Rusya yer alıyorlar.

Azerbaycan basını bunun sebebi hakkında yorumlarda bulunurken AGİT Minsk Grubu’nu artık ölen bir format olduğunu tanımladı, fakat Eşbaşkan ülkelerinin Ermenistan ile köprüleri tamamen yakmak istemediklerinden dolayı böyle bir demarşta bulunduklarını iddia etti.

Ayrıca, ABD, Fransa ve Rusya tarafından bu davete rest çekme girişimi medyada yer alan iddialara göre Azerbaycan ve bu ülkeler arasındaki ilişkilerini etkileyecekmiş.

ERMENİ HABER AJANSI