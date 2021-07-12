Paylan: Her daim kilise önündeki polisler hakkında soruşturma açılmalı

Türkiye’de Kadıköy’deki Ermeni kilisesine yapılan saygısız hareketleri kınayan HDP’li Ermeni milletvekili Garo Paylan, İçişleri Bakanlığından, sürekli o noktada olan polisler hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

Kadıköy’de bir grup, Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin üstüne çıkarak, haçların etrafında dans etti. Basın açıklaması için sürekli polisin beklediği alan olmasına rağmen, kiliseye çıkanlara herhangi bir işlem yapılmadı.

Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin kapısının üzerine çıkan 2 kişinin görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Bunun üzerine başta Ermeni ve Hristiyan’lar olmak üzere pek çok vatandaş tepki gösterdi.

Özellikle kilisenin önünde, eylem yapılmasını dahi yasaklayan polislerin, kilisenin üzerine çıkılmasına müdahale etmemesi ayrımcılık noktasında büyük eleştiri aldı.

ERMENİ HABER AJANSI