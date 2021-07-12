PATRİK HAZRETLERİ KADIKÖY S. TAKAVOR ERMENİ KİLİSESİ’NDE VUKU BULAN NAHOŞ OLAYI KINADI

Dün gece, 11 Temmuz 2021, Pazar, sosyal medya platformlarında yer bulan bir videoda, Kadıköy S. Takavor Ermeni Kilisesi önünde nahoş bir olayın vuku bulduğu görülmekteydi. Görüntülerde, kilise önündeki meydanda toplanan kalabalığın müzik eşliğinde eğlendiği ve içlerinden üç kişinin kilisenin giriş kapısına tırmandıkları ve burada dans etmeye başladıkları görülmekteydi.

Patrik Vekili ve Kadıköy S. Takavor Ermeni Kilisesi Din Görevlisi Kd. Peder Krikor Damadyan, olayla ilgili olarak kilise personeli ve yetkililerinden gerekli bilgileri almış ve gece yarısı Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’ni olay hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirmiştir.

S. Takavor Kilisesi’nden alınan bilgi uyarınca, Cumartesi akşamı geç saatlerde içlerinde alkollü kişilerin de bulunduğu bir topluluk kilise önündeki meydanda toplanmış ve eğlenmeye başlamışlardır. Aralarından üç kişi, kilise duvarına tırmanarak duvar üzerinde dans etmeye başlamıştır. Kilise görevlisi gece bekçisi, öncelikle şahısları aşağı inmeleri hususunda uyarmıştır. Onlar yerlerinde kalmaya devam edince, gece bekçisi emniyet güçlerini arayarak yardım istemiştir. Emniyet güçlerinin olay yerine gelmesi sonrasında, meydanda eğlenen topluluk dağılmıştır.

Bununla birlikte, son günlerde Kadıköy’de, özellikle Moda ve çevresinde benzer eğlenme biçimleri gözlenmektedir. Gece, saat 24:00’de pandemi yasakları yürürlüğe girdiğinde, müzikli eğlence mekanları kapanmakta ve sonrasında sokak eğlenceleri düzenlenmektedir. Benzer durum hakkında semt sakinleri de rahatsızlıklarını bildirmekte, yetkili mercilere bireysel şikâyetlerde sunmaktadırlar.

Kilise’den alınan bilgilere göre, bu sabah Kilise Vakıf Yönetim Kurulu da, kilise önündeki meydanda benzer olayların vuku bulmaması için yetkili mercilere yazılı olarak da şikâyet dilekçesi sunmuşlardır.

Kadasetli Patrik Hazretleri, olay hakkında bilgilendirildikten sonra, ilk olarak üzüntüsünü belirtmiş ve olayı kınamıştır. Patriklik Makamı’nın ruhani merkez olma sıfatıyla yetkili birimlerle irtibata geçeceğini ve olayın takipçisi olacağını sözlerine eklemiştir. Son olarak, Kilise Din Görevlisi’ne ve Vakıf Yönetim Kurulu üyelerine pederane öğütlerde bulunarak, Kadıköy Ermeni Cemaati üyelerine takdislerini iletmiştir.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/