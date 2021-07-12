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Numan Kurtulmuş’tan kilise duvarının üstünde dans edilmesine tepki

2021-07-12

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kadıköy’de kilise duvarının üstünde dans edilmesine ilişkin, “Bizim medeniyetimizde dini mekanlarda hakaret ve alay içeren davranışlara asla müsamaha edilmez” açıklamasında bulundu.

Numan Kurtulmuş, Kadıköy’de kiliseye yapılan saygısızlığa sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, “Bizim medeniyetimizde dini mekanlarda hakaret ve alay içeren davranışlara asla müsamaha edilmez. İnsanlığa ve kutsal değerlere saldırı niteliği taşıyan bu provokatif ve çirkin eylemi şiddetle kınıyorum. Hukukun gerekeni süratle yapacağına inancım tamdır” dedi.

Milliyet Gazetesi

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