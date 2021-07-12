Kadıköy’de kiliseye saygısızlık

Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’nin giriş kapısındaki duvarın üstüne çıkan bazı kişiler, müzik eşliğinde oynadı. Kiliseye saygısızlık tepkilere neden olurken şüpheliler gözaltına alındı.

DUVAR – İstanbul Kadıköy’deki Altıyol Meydanı’nda trafiğe kapalı alanda dün akşam saatlerinde yoğun kalabalıklar oluştu. Surp Takavor Kilisesi’nin önündeki yaya yolunda ise bir grup müzik eşliğinde eğlendi. Bu sırada kalabalıktan 3 kişi kilisenin giriş kapısının üzerindeki duvara çıktı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülere göre bu kişilerin duvarın üstüne çıkarak, müzik eşliğinde oynaması tepkilere neden oldu.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada kilise duvarının üzerine çıkan 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, “11.07.2021 Pazar günü saat: 00.55 sıralarında Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanında, Surp Takavor Kilisesi’ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; şüpheli Y.E.U ve Ö. F.A ile aracın sahibi O.Y adlı şahıslar 12.07.2021 günü ikametlerinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz” denildi. (HABER MERKEZİ)

Kadiköy Surp Takavor kilsemizin halli. Her daim önunde basın açıklamasi yapilmasın diye polis bekler.. pic.twitter.com/EvkARZGHQn — Murad Mıhçı-Մուրատ (@MuradMihci) July 11, 2021

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