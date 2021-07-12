Kadıköy’de büyük rezalet! Kilisenin üzerine çıkıp oynadılar

İstanbul Kadıköy’de eğlenmek için kilisenin tepesine çıkıp oyun oynayanlar büyük tepki çekti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kadıköy’deki görüntülere sert tepki gösterdi. Kilisenin duvarına çıkan 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da ortaya çıkan bu manzara büyük tepki topladı. Eğlenmek için kilisenin tepesine çıkıp oyun oynadılar. Kadıköy’de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin kapısının üzerine çıkan 2 kişi çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynadı.

Gece saatlerinde yaşanan ve sosyal medyaya düşen bu görüntüler büyük tepkiye neden oldu. Manzara tam anlamıyla ‘Bu kadarına da pes!’ dedirtti.

KİLİSENİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin önündeki meydanda toplanan grup çalan müzikle eğlendi. Gruptaki 3 kişi kilisenin kapı duvarının üstüne çıktı. Bir kişi kapının üstünde otururken diğer iki kişi ise burada oynamaya devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

KADIKÖY’DE YAŞAYANLARIN IZDIRABI!

Gençlerin bu sorumsuzluğuna tepki gösteren tiyatrocu Ilgın Sönmez, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunarak, “Kadıköy barlar sokağında yaşayanların ızdırabına kayıtsız kalamayız.

Sabahın ilk saatlerine dek eğlence adı altında işgal edilen bu sokakların tahammül edilemez gürültü kirliliği, hijyen koşullarının ihlali, ev camlarına işemeler, alkol taşkınlıkları kabul edilemez.” dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK’TEN KADIKÖY’DEKİ GÖRÜNTÜLERE TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’nin duvarının üstüne çıkan bir grup, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Surp Takavor Kilisesi’ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır.’ dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada “Uygunsuz davranışlar sergileyen 3 kişi gözaltına alındı. Adli idari soruşturma başlatıldı” denildi.

https://legazete.com/kadikoyde-buyuk-rezalet-kilisenin-uzerine-cikip-oynadilar/