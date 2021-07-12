KADIKÖY SURP TAKAVOR KİLİSESİ’NDE VUKU BULAN OLAY RESMİ MERCİLERCE KINANDI

Sabah erken saatlerden itibaren, Kadıköy S. Takavor Ermeni Kilisesi’nin önünde vuku bulan nahoş olay sosyal medyada yer bulmaya başladı. Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, ilk andan itibaren olayla ilgilenerek üzüntüsünü belirtmiş ve konuyla alakadar olacağını söylemişti.

Gün içerisinde, resmi merciler de bu nahoş olaşı en üst düzeyde kınamıştır. Bu vesileyle, İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya, Patrik Hazretleri’yle telefonda görüşerek, olayı şahsen kınamıştır. Resmi mercilerin olayın takipçisi olduğunu belirterek, olay zanlısı üç kişinin tevkif edildiğini belirtmiştir. Sayın Vali sözlerine şu şekilde devam etmiştir: “Sizlerin hassasiyetleri, bizlerin hassasiyetidir”. Patrik Hazretleri de, bu olayın yaralayıcı boyutu hakkında konuştu ve hassasiyetlerinden dolayı resmi mercilere Patriklik Makamı adına teşekkür etti.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Vali Yerlikaya, Surp Takavor Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arman Bükücüyan’le telefonda görüşerek, olayı kabul edilemez olarak nitelemişlerdir. Aynı zamanda, Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Şerdil Dara Odabaşı da, Vakfın 2. Başkanı Garo Balyan’la irtibata geçerek, ibadethaneye karşı yapılan bu davranışı kınamıştır.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/