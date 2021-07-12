İsveç Ermenistan’ı ziyaret etmek için yasak olan ülkeler listesinden çıkardı

İsveç kendi vatandaşlarının ziyaret etmesi için yasak olan 11 ülkeyi yasak listesinden çıkardı. 8 Temmuz’da yürürlüğe giren bu kararla İsveç vatandaşları artık serbestçe Ermenistan’ı da ziyaret edebilecek.

Ermenistan’dan ziyade Azerbaycan, Bosna ve Hersek, Bruney, Kanada, Ürdün, Kosovo, Moldova, Karadağ, Katar ve Suudi Arabistan’a da gitmek isteyen İsveç vatandaşları o ülkelere seyahat edebilir.

İsveç Dışişleri Bakanlığı’ndan edinen bilgilere göre listeye dahil olan diğer ülkeler için yasak en az 1 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek.

ERMENİ HABER AJANSI