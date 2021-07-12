İstanbul Valiliği: Kilisenin kapı duvarına çıkan 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde trafiğe kapalı alanda dün akşam (11 Temmuz 2021) bir kalabalık oluştu. Surp Takavor Kilisesi’nin önündeki yaya yolunda bir grup müzik eşliğinde eğlendi.

Bu sırada kalabalıktan 3 kişi, kilisenin giriş kapısının üzerindeki duvara çıkarak oynadı. İstanbul Valiliği görüntülere yansıyan 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada, “11.07.2021 Pazar günü saat: 00.55 sıralarında Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanında, Surp Takavor Kilisesi’ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; şüpheli Y.E.U ve Ö. F.A ile aracın sahibi O.Y adlı şahıslar 12.07.2021 günü ikametlerinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz” denildi.

Polisteki sorgulamalarının ardından Y.E.U., Ö. F.A. ve O.Y., ev hapsi istemiyle Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevkedildi.

Kadıköy İlçemizde İbadethaneye Yapılan Çirkin Davranışa İlişkin

Basın Açıklaması 🔎https://t.co/yHdhKQBKae pic.twitter.com/n4UznaThpq — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) July 12, 2021

Başsavcılıktan açıklama

Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, şüpheliler Y.E.U ile Ö.F.A’nın da kilisenin ön duvarına çıkıp oynamak suretiyle suç işlediklerinin ihbarı üzerine cumhuriyet başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin aynı gün yakalanıp gözaltına alındığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İşlemlerin tamamlanmasını müteakip Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen şüpheliler, üzerlerine atılı olup kanunda tutuklama yasağı öngörülen ‘Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama’ suçundan ‘konutlarını terk etmemek suretiyle’ adli kontrol altına alınmaları talebiyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle ortaya çıkarılması ve eylemi gerçekleştiren kişiler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken tüm adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir.”

Soylu: Hukuki süreç devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olayla ilgili kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda “Kadıköy’de Ermeni Kilisesi’ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı YK Başkanı Arman Bükücüyan Beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim” dedi.

Soylu, “Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar, sabah 5.30’da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı, hukuk süreci devam ediyor” ifadesini kullandı.

Kadıköy'de Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı YK Başkanı Arman Bükücüyan Beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim. Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar, sabah 5.30'da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı, hukuk süreci devam ediyor. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 12, 2021

Sputnik Türkiye