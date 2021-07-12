”İsa Mesih Film Projesi”nin Yeni Animasyon Filmi 38 Dilde İzleyicilere Ulaştı

İsa Mesih’in yaptığı mucizeleri Mecdelli Meryem’in bakış açısıyla anlatan animasyon film, büyük bir izleyici kitlesine ulaştı.

İsa Mesih Film Projesi (JFP) tarafından Nisan ayında yayınlanan ‘Seçilmiş Tanık’,İsa Mesih’in ölümü ve dirilişinin altını çizdi. Film, Cru tarafından yaratıldı ve Diriliş Bayramı haftasında 38 dilde izleyicilere sunuldu. Film, YouTube’da yayınlandıktan sonraki ilk üç hafta içinde 250 bin görüntüleme aldı ve yakında ek olarak 250 dilde izleyicilere sunulacağı açıklandı.

Yönetici Yapımcı Elizabeth Schenkel, ‘‘Mecdelli Meryem’in İsa’nın dirildikten sonra karşılaştığı ilk takipçisi olması özel bir anlam taşıyor. İsa Mesih, onu dirilişine tanık olarak öğrencilerine gönderdi. Bu nedenle tarihsel olarak Mecdelli Meryem, ‘havarilerin şahidi’ ve ‘Havarilerin Elçisi’ olarak biliniyor’’ dedi.

Schenkel, müjde mesajının İsa’nın Meryem’i seçmesinde açıklandığına dikkat çekerek, ‘‘Tanrı, ilk tanığı olarak, tüm hayatını Mesih’in yeryüzündeki hizmetine kendini adayan bir kadını, acı ve kurtuluşu deneyimlemiş bir kadını seçti. Bu seçim, Tanrı’nın yüreğine ve herkesin İsa Mesih’i görme arzusuna değinir. Hiç kimse dışlanamaz. Herkes özel bir yere sahiptir ve Tanrı’nın hizmetine çağrılabilir’’ ifadelerinde bulundu.

Filmin izleyici kitlesi tüm dünyaya yayıldı. Schenkel, ‘‘Uzak Doğu, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika’da filmi kendi sitelerinde yayınlayan ve teşvik edici sonuçlar elde eden yerel personelimiz vardı. Filmde Yeruşalim’i dönemine uygun insanlarla göstermeye özen gösterdik. Özellikle Fısıh Bayramı’nda Yeruşalim, Orta Doğuluların yanı sıra Afrikalılar ve Asyalılarla doluydu. İzleyicilerimizin kendilerini temsil edilmiş bulmalarını istiyoruz, böylece herkes Tanrı’nın Krallığında bir yeri olabileceği konusunda teşvik bulabilir’’ dedi.

Disney animasyonu Mulan filminin yönetmeni Barry Cook ve Alaaddin’in özel efektler yönetmeni Dom Carola, animasyon projesinin tasarımına yardımcı oldu. (CBN)

https://haber.sat7turk.com/isa-mesih-film-projesinin-yeni-animasyon-filmi-38-dilde-izleyicilere-ulasti/