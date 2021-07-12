İran kısa ve çizgi filmleri küresel festivallerde parlıyor

Ziba ErJeng’in yönettiğiGökyüzü Güneş, 13-18 Temmuz tarihlerinde Rom’da düzenlenen 10. TracceCcinematografiche Film Festivali’nde En İyi Animasyon Film Ödülü’nü kazandı.

Hiçbir diyalog içermeyen animasyon, kiremitli bir duvarda yaşayan ve istenmeyen bir savaşa karışan insanların hayatını anlatıyor.

Emir Mehran’ın yönettiği bir animasyon olan Beyaz Balina ise, beş uluslararası festivale katıldı.

bu animasyonun katıldığı uluslararası festivallerdir İtalya’nın Padua kentindeki 15. Nehir Film Festivali, İtalya Rimini’de 37. Cartoon Clun Festivali, Sırbistan’da 9. Konstantin Altın Parası, İtalya’nın Sicilya kentindeki Zabut Uluslararası Kısa Film Festivali, İtalya ve Yunanistan Hydra Adası’ndaki 15. ANIMART Festivalidir..

Şimdiye kadar Polonya’daki Varşova Film Festivali’nden ve Hindistan’daki Frames Film Festivali’nden en iyi animasyon filmi ödüllerini aldı.Yıllar önce bir hava saldırısında kaybettiği arkadaşlarını bulmaya çalışan yalnız bir adamın çabalarını anlatıyor.

Şahabeddin Hüseyinpur’un yönettiği nüfuz adlı kısa filmi Portland Korku Filmleri Festivali’nde gösterilmek üzere kabul edildi.

Film ayrıca İspanya’da Dünya Çapında 20 Kısa Film Festivali’ne ve Estonya’da Onyko Film Ödülleri’ne katıldı.Film, lanetli bir eve taşınan ve anormal olaylarla karşı karşıya kalan genç bir çift hakkındadır.

Çocuklar bir başka İran kısa filmi de Ermenistan’daki Fresco Film Festivali’nde gösterilecek.Festival, savaş, şiddet ve ekolojik felaketleri anlatan, barışı, sempatiyi, hümanizmi ve evrensel değerleri destekleyen filmlere odaklanıyor.

Film, ebeveynlerinin evlerinde yaptıkları zehirli ortamdan etkilenen bir erkek ve kız kardeşin hikayesini anlatıyor. Ayrılık için mahkemeye giden ilk kardeşler oldular.

IRNA