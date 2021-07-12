Garo Paylan: “Bu eğlenceli bayramı bir zamanlar bütün Anadolu şehirlerinde böyle kutluyorduk”

TBMM’de HDP Ermeni Milletvekili Garo Paylan Ermeni halkının her yıl heyecanla karşıladığı Vartavar bayramına dair sosyal medya hesabında kutlama mesajı paylaştı.

Garo Paylan’ın paylaştığı mesaj şöyle: ”Bugün biz Ermenilerin Vartavar bayramı.

Nuh tufanından sonra yağan bereket yağmuruyla hayatın yeniden başlamasını kutlarken birbirimizi ıslatıyoruz.

Bu eğlenceli bayramı bir zamanlar bütün Anadolu şehirlerinde böyle kutluyorduk.

Katılın bize çok eğleneceksiniz.

Mutlu bayramlar.”

Vartavar bayramı nedir?

Ermenice’de gül anlamına gelen “Vart” ile parıltı anlamına gelen “Var” sözcüklerinden oluşan Vartavar, Ermenilerin yaklaşık beş bin senedir kutladıkları bir bayram ya da bir diğer tabirle yortu.

Ermenilerin en önemli beş yortusundan biri olan bu bayram Nuh Tufanı’nı anlatıyor. “Su bayramı” da denen Vartavar Yortusu’ndaki su serpme geleneği Nuf Tufanı’nı anlatıyor.

Hristiyanlık öncesinden beri var olan bu bayram Aziz Krikor Lusavoriç’in Kayseri’den episkopos olarak Muş’a giderken yanına Surp Garabet’in (Hovannes Mıgırdiç) kemiklerini alarak, oradaki manastıra bırakmasıyla tesis edildi.

ERMENİ HABER AJANSI