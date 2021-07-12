Ermenistan Başbakan Yardımcısı AB Komiseriyle esirler meselesini konuştu

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan Avrupa Birliği Komiseri Oliver Varheji ile çalışma görüşmesi sırasında ele alınan konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Grigoryan’ın sözlerine göre görüşmede Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirlerinin ön koşulsuz iadesi öncelikler arasında yer alıyordu ve ele alınan en önemli konusuydu.

Uluslararası hukuk normlarına ve 10 Kasım 2020 tarihli ateşkes bildirisinde yer alan hükümlere uygun bir şekilde esirlerin ön koşulsuz ve derhal iade edilmesi gerektiğini bir kez daha belirtildi.

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan Dağlık Karabağ meselesinin sadece barış yoluyla AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlığı kapsamında çözüleceğinden yana olduklarını vurguladı.

Grigoryan AB Komiseri ile birlikte Artsakh’a (Karabağ) karşı Azerbaycan’ın ağır askeri saldırısı sonucunda savaştan sonra meydana gelen durumun giderilmesi için ilerideki adımları da değerlendirdiler.

ERMENİ HABER AJANSI