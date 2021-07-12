Ermeni ziyaretçiler, Amaras ve Gandzasar Kiliselerini ziyaret etti

Artsakh’ta (Dağlık Karabağ) savaşın ardından görev yapan Rus barış gücü askerleri, bir grup Ermenilere Amaras ve Gandzasar Ermeni Kiliseslerine kadar eşlik etti.

Rus barış gücü subayı Mark Yegorçik, “Amaras Klisesi’nin ziyaretçilerine eşilik ederek onların güvenliğini sağladık. Toplam 50’den fazla ziyaretçiye eşlik ettik” ifadelerini kullandı.

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı’nın, konuyla ilgil yaptığı açıklamaya göre, 30 kişilik bir grup için otobüs verildi, diğerleri ise kendi arabalarıyla ve barış gücünün eşliğinde kiliseye kadar gitti. Rus askerler, dönüş yolunda da Ermeni ziyaretçilerin güvenliğini sağladı.

ERMENİ HABER AJANSI