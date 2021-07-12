Ermeni esirler hakkında Azerbaycan’da devam eden davanın son duruşması ertelendi

Bakü ağır ceza mahkemesinde 13 Ermeni savaş esiri hakkında açılan asılsız davanın duruşması ertelendi.
Azerbaycan basınında yer alan haberlere göre duruşma, avukatlardan birinin katılmaması nedeniyle 26 Temmuz tarihine kadar ertelendi.
Davanın son duruşması olması beklenen sonraki duruşmda, 44 günlü Karabağ savaşı sırasında esir düşen Rafik Karapetyan, Gurgen Kolayan, Hrayr Tadevosyan, Vağarşak Maloyan, Sasun Yeğiazaryan, Arsen Vardanyan, Vahagn Bahrikyan, Sedrak Soğomonyan, Armen Dilanyan, Manuk Martonyan, Mels Anbardanyan, Andranik Mikayelyan ile Feliks Grigoryan mahkeme karşısına çıkarılacak.
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