Erdoğan: Aşılamanın düşük olduğu yerler tehdit altına girebilir

Bayram tatilinin 9 gün olacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aşılamanın düşük olduğu yerler tehdit altına girebilir” dedi, Türkiye’nin doğusuyla batısı, kuzeyiyle güneyi arasında hem hak ve özgürlükler hem temel hizmetler bakımından hiçbir fark kalmadığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

15 Temmuz’un da resmi tatil olması nedeniyle 16 Temmuz Cuma’nın da katılarak tatilin 11 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı sorusu yanıt buldu. Erdoğan 16 Temmuz Cuma gününü tatil ilan edilmediğini söyledi.

Bayram tatilinin 9 güne uzatıldığını duyuran Erdoğan, “Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor” dedi.

Erdoğan, bayram tatili vesilesiyle yola çıkacaklardan trafik kurallarına riayet etmelerini ve kazalara karşı dikkatli olmalarını istedi.

“Doğu-batı, güney-kuzey arasında hiçbir fark kalmadı”

COVID-19 ile ilgilide açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Aşılamanın nispeten düşük olduğu yerler tehdit altına girebilir. Ciddi gayretler ve fedakarlıklarla elde ettiğimiz avantaja sahip çıkmak mecburiyetindeyiz” diye konuştu.

“Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız” diyen Erdoğan, “Bayram günlerini de aynı şekilde kurallara uyarak geçirmeliyiz. Önümüzdeki dönemde aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye’nin doğusuyla batısı, kuzeyiyle güneyi arasında hem hak ve özgürlükler hem temel hizmetler bakımından hiçbir fark kalmadığını iddia etti.

Ankara-Niğde otoyolu ücretine indirim

Niğde-Ankara otoyolunda indirim yapıldığını açıklayan Erdoğan, “Bu otoyolda sürüclerimiz otomobilleriyle yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve TIR’larıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek. Bayram nedeniyle otoyol ve köprülerde ücretsiz geçişler ise Cuma gecesi başlayacaktır” dedi.

Kiliseye saygısızlığa tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kadıköy’de Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin giriş kapısına bir grubun çıkarak dans etmesine “İstanbul Kadıköy’de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum” diyerek tepki gösterdi. (KÖ)

bianet