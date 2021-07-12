Birleşik Krallık Parlamentosu’ndan Ermeni Soykırımı’nı tanınma tasarısı

Birleşik Krallık Parlamentosu’nda yer alan İşçi Parti’sini temsil eden John Spellar’ın girişimiyle Parlamento’ya Ermeni Soykırımı’nın tanınmasına yönelik bir tasarı sunuldu.

Büyük Britanya Ermeni Davası Konseyi’nden aktarılan bilgilere göre bu yasa tasarısı 10 Aralık 2021 tarihinde Avam Kamarası’nın gündeminde dahil edilecek.

Ermeni Davası Konseyi bu girişimi takdirle karşıladığını ifade ederek böyle adımlarla Ermeni Soykırımı’nın inkar edilmesinin 106 yıl süren adaletsizliğine son verilebileceğini belirtti.

ERMENİ HABER AJANSI