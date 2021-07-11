Adaları bilerek gezelim

Nükhet Everi

İstanbul’dan kolayca ulaşılabileceğiniz Adalar, hem günübirlik hem de konaklayarak gezmenin tadına varabileceğiniz olanaklar sunuyor

Marmara Denizi’nin Asya kıyısı yakınında, Bizans döneminde başkent Konstantinopolis’in ve günümüzde İstanbul’un deniz kenarı mahalleleri… Adalar ilçesindeki her ada bir mahalledir. Mahalleler arası ulaşım da ana karadan olduğu gibi yalnızca su yoluyla mümkündür. Kınalıada, Burgazada, Heybeliada, Büyükada vapur ve teknelerin uğradığı ve üzerlerinde yerleşim olan en büyük adalardır.

Antik dönemde Demonisia (Halkın Adaları) diye anılan bu adalar, Bizans döneminde bazı adalarda inşa edilen imparator, imparatoriçe ve patriklerin sürgün edildiği manastırlar nedeniyle Papadonisia (Keşişlerin Manastırı) olarak bilinir. 569 senesinde İmparator II. Justin, adaların en büyüğü olan Megale’de (Büyük) bir saray ve manastır inşa ettirir ve buraya yerleşir. O yüzden bu ada, Prinkipo (Prensin adası) diye anılır. Sonraları tüm adalara Prinkiponisos (Prenslerin Adaları) denilmeye başlanır. Düşman istilalarında tahrip edilen adalar, Osmanlı döneminde artık korunaklı durumdadır. 18. yüzyılda kürekli büyük kayıklar, 19. yüzyılda Şirket-i Hayriye’nin buharlı gemileri seferlere başlar.

Burgazada’da Sait Faik Abasıyanık Müze Evi.

Kınalı ve Burgaz

Osmanlı dönemine kadar Kınalıada’da Ermeniler, diğer üç adada da Rum balıkçı ve denizciler nüfusun çoğunluğunu oluştururdu. Osmanlı döneminde önde gelen Türk ve Musevi aileler, diplomat ve iş adamları adalara yerleşir. Dört adanın en küçüğü Kınalıada, şehre en yakın olanıdır ve Proti (Birinci) diye bilinir. Adadaki kumtaşı uçurumların renginden alır Türkçe adını. Sürgüne gönderilen Bizans imparator ve imparatoriçesine ev sahipliği eden Kınalıada’da, Adalarda kurulan ilk ve tek Ermeni Gregoryen kilisesi Surp Krikor Lusavoriç ve Rum Ortodoks Kilisesi ile Metamorfoz Manastırı dışında modern üslupta inşa edilen Kınalıada Camisi vardır. İskelenin yanında dikkatinizi çekecek olan Sirakyan ikiz evleri gibi, iskelenin sağ tarafındaki cadde ve ara sokaklarda Osmanlı döneminden kalan pek çok güzel köşk görebilirsiniz.

Kınalıada rotası: Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi, Metamorfoz Manastırı, Kınalıada Camisi, Sirakyan ikiz evleri.

İlk çağlarda Panormos, Bizans döneminde Antigoni adını alan Burgazada üçüncü en büyük adadır. Adanın tepesinde bir kule bulunduğu ve Burgaz isminin kule anlamına gelen pyrgostan türediği düşünülür. Türk hikâyeciliğinin usta isimlerinden Sait Faik Abasıyanık’ın evi bugün müzedir. Bir cami, birkaç kilise ve manastır yapısı, iskelenin sağındaki yol ve ara sokaklarda çok güzel köşkler vardır.

Heybeliada’da Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi, Mavromatis Köşkü yani İnönü Evi Müzesi, Ümit Tepesi’ndeki Ruhban Okulu ve Aya Triada Manastırı, Aziz Spiridon Manastırı, Aya Yorgi Manastırı, Çam Limanı’ndaki Sanatoryum görülebilir.

Yunusu andırır Heybeliada

İkinci en büyük ada Heybeliada da antik çağlardaki bakır maden işletmeleri nedeniyle Halki (bakır) diye bilinir. Heybeli adı ise adanın dört tepesinin arasındaki vadilerin aldığı şekilden dolayıdır. Hava fotoğraflarına bakarsanız aslında yunus balığına benzer Heybeliada. İskelenin yanında 1773’te Mekteb-i Bahriye adıyla kurulan Deniz Lisesi, Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi, Refah Şehitleri Caddesi’nde çeşitli tarihi köşkler, Mavromatis Köşkü yani İnönü Evi Müzesi, Ümit Tepesi’ndeki Ruhban Okulu ve Ayia Triada Manastırı, Terk-i Dünya Manastırı diye bilinen Aziz Spiridon Manastırı’nı rotanıza alabilirsiniz.

Adaların merkezi

Büyükada (Prinkipo) en büyük ve nüfusu en yoğun adadır ve Adalar ilçesi idari merkezidir. En güzel ve büyük köşkler, konaklar, yalılar Büyükada’dadır. Adalar Müzesi, sahilde güzelliğiyle dikkatleri çeken tarihi Splendid Oteli, Hamidiye Camii, Troçki Köşkü, 19. yüzyıldan kalan Rum Yetimhanesi ve herkesin 23 Nisan’da dilek dilemek için gittiği Aya Yorgi Manastır Kilisesi mutlaka görülmesi gerekenler arasında yer alır.

Nerede konaklayalım?

Adalarda günübirlik bir gezi size yetersiz gelirse konaklama imkânı da var. Daha çok ziyaretçisi olan Büyükada, en çok konaklama tesisine sahip olandır. 1911 yılında kurulan Splendid Palas Hotel, Büyükada’nın ayakta kalan en eski ve büyük oteli.Büyükada Princess Hotel, Mom Hotel, Marine House Otel, In La Kesh Butik Otel, Büyükada Port Hotel, Tiara Büyükada Otel, Büyükada Sahil Otel, White Palace Büyükada, Ascot Hotel Büyükada konaklama adreslerinden bazıları.

Heybeliada Perili Köşk Concept Hotel, sakin konumu ve manzarasıyla adaların keyfini çıkardıktan sonra huzur bulacağınız bir köşedir.

Burgazada Pyrgos Otel Restaurant, hem adanın kalbinde hem de çok sakin bir köşede güzel manzarasıyla konuklarını ağırlar.

Dört adada değişik bütçelere uygun pansiyonlar da bulunur.

Milliyet Gazetesi