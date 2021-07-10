‘Tek bir Nazi kalmayana kadar şarkı söyleyeceğim’: Auschwitz’in tanığı Esther Bejarano hayatını kaybetti

Nazilerin toplama kamplarından sağ kurtulan ve ömrünü antifaşist mücadeleye adayan, dünyanın en yaşlı rapçisi Esther Bejarano 97 yaşında hayatını kaybetti.

Bejarano, Almanya’daki antifaşist mücadelenin sembol isimlerindendi.

Hayatının son anına kadar antifaşist mücadele içinde yer alan Bejarano, şarkıları, yazdıkları ve ürettikleriyle ardında önemli bir mücadele mirası bıraktı.

1924 yılında Almanya’nın güneybatısında yer alan Saarlouis kasabasında doğan Esther Bejarano, 1938 yılında “Kristal Gece” olarak bilinen pogrom sonrasında ailesi tarafından Yahudilerin Filistin’e göç etmesi için hazırlıklar yürüten bir eğitim merkezine kaydedildi. 3 yıl sonra merkezin öğretmenleri ve öğrencileri tutuklanarak toplama kampına gönderildi.

Polonya’da bulunan Auschwitz Kampı’na gönderilen Bejarano, müziğe olan yeteneği sayesinde kampta hayatta kalabildi ve kampta bir kadın orkestrasında yer aldı.

İki yıl Siemens’a köle işçi olarak çalıştırıldığı Ravensbrück toplama kampındayken Nisan 1945’te özgürleşti, ancak tüm ailesi Naziler tarafından katledildi.

Esther Bejarano. Almanya’da faşizmin yeniden yükselişe geçmesi ile sesini yükseltti ve antifaşist mücadelede etkin bir rol aldı. Esther Bejarano, bir süredir antifaşist şarkılar söyleyen rap grubu Mikrophon Mafia ile rap yapıyordu.

Ahval News