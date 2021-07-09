Lübnan’da uçak düştü, hayatını kaybedenler arasında bir Ermeni var

Arevelk Haber ajansı Beyrut’taki kendi kaynaklarına atıfta bulunarak Lübnan’da bir eğitim uçağının düştüğünü duyurdu.

Yaşanan kaza sonucunda yolcular hayatını kaybetti. Onların arasında ön bilgilere göre bir Ermeni var.

Kaza Lübnan’ın Ghosta dağlık bölgesinde meydana geldi. Open Sky Aviation havayolu şirketine ait iç uçuş gerçekleştiren uçak dağa çarptı ve düştü. Uçaktaki yolcular kazada hayatını kaybettiler.

Yetkili makamlar olay yerine geldiler ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybeden Ermeni vatndaşının adı henüz açıklanmamış.

ERMENİ HABER AJANSI