Füzuli ve Cebrayil’den iki Ermeni askerin naaşı tahliye edildi

44 günlük Karabağ Savaşında izsiz kaybolan Ermeni asker, gönüllü ve sivillerin arama çalışmaları devam ediyor. 8 Temmuz’da Artsakh’ın (Dağlık Karabağ) Cumhuriyeti’nin Varanda (Füzuli) ve Jrakan (Cebrayil) bölgelerinde yapılan arama sonucunda iki naaşa daha uluaşıldı.

Artsakh Olağanüstü Hal Devlet Servisi, savaş sonucu Azerbaycan’ın işgali altına geçen bölgelerde bulunan naaşların büyük ihtimalle Ermeni askerlere ait olduğunu vurgulayarak, onların kimliklerinin adli muayene yardımıyla tespit edileceğini bildirdi.

Eylül 2020’de başlayan İkinci Karabağ Savaşı’ndan sonra Azerbaycan işgalindeki bölgelerde başlatılan arama kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar bulunan ölü sayısı 1598’e ulaştı.

ERMENİ HABER AJANSI