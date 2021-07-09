Ermenistan, FIDE Dünya Kupasın’a rekor sayıda satranççı gönderecek

10 Temmuz – 8 Ağustos tarihleri arasında Rusya’da gerçekleştirilecek FIDE Dünya Kupası ve FIDE Kadınlar Dünya Kupası’nda bu yıl Ermenistan’ın rekor sayıda temsilcileri olacak.

Ermenistan’ın erkekler grubunda Levon Aronyan, Gabriel Sargsyan, Hovhannes Gabuzyan, Hayk Martirosyan ile Şant Sargsyan yer alacak. 2005 yılından beri Dünya Kupasına en fazla 4 kişilik grupla katılan Ermenistan’ı bu yıl 5 satranççı temsil edecek.

Kadınlar yarışmasında ise Ermenistan’ı Elina Danielyan temsil edecek. Bu yıl Rusya’nın Soçi şehrinde düzenlencek FIDE Dünya Kopasında 206 erkek ve 103 kadın satranççı yarışacak.

ERMENİ HABER AJANSI