‘Define avcılığı’ yapan karakol komutanı ve yardımcısı görevden alındı

Dara Karakol Komutanı Süleyman K. ile yardımcısı Mehmet A.’nın, define avcılığı nedeniyle sessiz sedasız görevden alındığı ortaya çıktı.

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Dara antik kentinin bulunduğu Oğuz Köyü Karakol Komutanı Astsubay Süleyman K. ile yardımcısı Astsubay Mehmet A.’nın da aralarında olduğu 21 kişilik şebeke, “Define avcılığı” suçundan 19 Haziran’da gözaltına alındı. Dara ve Yardere (Qurdîse) kırsal mahallesi arasındaki bölgede 3 ay boyunca define aradıkları tespit edilen kişiler, bölge sakinlerine “Soğuk hava deposu inşa ediyoruz” diyerek, bölgede define arama çalışmalarını sürdürdü.

ŞİKAYETLER DİKKATE ALINMADI

Ahmet Kanbal’ın Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, bölgede yapılan kazılardan şüphelenen köylüler, 4 kez Oğuz Jandarma Karakolu’na şikayette bulundu ancak define aramasına devam edildi. Bölgeye giden jandarma, köylülere bölgedeki çalışmadan haberdar olduğu bilgisini verdi. Şikayetlerden sonuç alamayan köylüler, durumu Müze Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bildirdi. Köylülerin girişimleri sonucunda Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatarak, şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Yürütülen soruşturmanın ardından savcılık talimatıyla 21 kişi gözaltına alındı.

GÖREVDEN ALINDILAR

4 günlük gözaltı süresi sonrasında ifade işlemlerinin tamamlanan aralarında Karakol Komutanı Astsubay Süleyman K. ile yardımcısı Astsubay Mehmet A.’nın da olduğu 21 kişi, 22 Haziran’da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Süleyman K. ile Mehmet A., soruşturmanın ardından sesiz sedasız bir şekilde görevden alındı.

KARAKOL KOMUTANININ SAVUNMASI

Süleyman K., ifadesinde bölgedeki kazıyla ilgili 4 kez işlem yaptıklarını ve ilgili yerlere bildirdiklerini söyledi. Kazı yapılan alanın SİT alanı olmamasını gerekçe gösteren Süleyman K., şahıs arazisi olduğunu ve kendisinin orada inşaat kazısı yapıldığı yönünde bilgisi olduğunu savundu. Kazının başında olan kişiyle görüşmelerine ilişkin de inşaat kazısı ile alakalı olduğunu belirten Süleyman K., “Bana tapuyu getirdiğinde asayiş için bir sorun olup olmadığını sordu ben de olmadığını söyledim” dedi.

KOMUTANIN HABERİ VARDI

Süleyman K.’nin savunmasının aksine Astsubay Mehmet A. ise, “Yapılan bütün işlemler komutanımız Süleyman K. tarafından onaylanmaktadır. Süleyman K., Kemal A. ile makam odasında birden çok kez buluşmuştur. Karakol komutanı Süleyman K.’den habersiz hiçbir şey yapmadım, yapılan define arama ve kaçak kazı işleminden Süleyman K.’nin de haberi vardır. Süleyman K., biz Yardere’de kaçak kazı ihbarına giderken, bizzat ‘haberim var bunların burayı kazdığından. Buradan bir şey çıkmaz boş yere para harcıyorlar. Define arıyorlar’ dedi” ifadelerini kullandı.

DEFİNECİLER HABER VERDİ

Komutanın emriyle “kaçakçı”ları olası operasyonlardan haberdar ettiğini de belirten Mehmet A., birlikte devriyeye çıktığı şoförün de yaşananlara şahit olduğunu söyledi. Mehmet A., “Karakol komutanımız bu işlerin bizzat içindedir. Ama tam olarak organizasyonun neresindedir bilmiyorum. Karakol komutanımız kaçakçılarla birlikte hareket etmektedir. Bana emir verip bu işlemleri yaptırmıştır. Sorumluluk tamamen onlardadır. Benim K.A.’yı arayıp, olay yerinden kaçmalarını söylememi bana karakol Komutanı Süleyman K. söylemiştir” diye belirtti.

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