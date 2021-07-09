biamag’da bu hafta

Ekoloji talancılarının yeni gözdesi haline dönüşen Datça Kargı, 23. Selanik Film Festivali, Avrupa’daki cinsiyet karşıtı hareketler, 93 yaşında ölen “duduk efendisi” Djivan Gasparyan…

Bu hafta, Evrim Kepenek editörlüğünde hazırlanan hafta sonu ekimiz biamag’da okuyacaklarınız…

Murat Türker, bir kez daha 23. Selanik Belgesel Festivali’ne uzanıyor, festivalin “düşündürenlerini” yazıyor.

Özge Ç. Denizci, imara açılan ve ekoloji talancılarının yeni gözdesi haline dönüşen Datça Kargı’yı anlatıyor, “koruyalım” diye sesleniyor.

İlknur Karadeniz, Balıkesir’de yaşayan Gizem Yoğurtçu’nun geri dönüştürerek ürettiği eserlerin sergisini anlatıyor.

Burak Tanyılmaz, Birinci Dünya Savaşı’nın puslu tarihine ışık yakıyor.

Begüm Zorlu, Meksika seçimleri odağında Meksika’daki kadın mücadelesine bakmamızı sağlıyor.

Ayşegül Özbek, CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı direktörü Ayşe Utku Erarslan’la yeni projeleri üzerine söyleşiyor.

Melisa Elçin Özçelikel, Avrupa’da cinsiyet karşıtı hareketlere Polonya ve Macaristan üzerinden göz gezdiriyor.

Şeyhmus Diken, 93 yaşında yaşamını kaybeden “Duduk’un efendisi” Djivan Gasparyan’ı yazıyor.

Malfono Yusuf Beğtaş, Süryani kültürüne odaklanıyor.

Evrim Kepenek, Gazeteci Demet Cengiz’le ilk romanı “Adımı Deniz Koydular” üzerine söyleşiyor.

(EMK)

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