Rusya’da Paşinyan Putin ile Karabağ’ı konuştu

Çalışma ziyareti için Rusya Federasyonu’na giden Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Moskova’da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

İki liderin Moskova’daki görüşmesinde asıl gündemi Artsakh’la (Dağlık Karabağ) ilgili gelişmelerin oluşturmamı bekleniyordu.

Görüşmenin hemen başında Putin, Paşinyan’a “Sizinle buluşma ve bizi ilgilendiren tüm konular hakkında konuşma fırsatı bulduğum için mutluyum. Ve elbette, seçim sonuçlarından dolayı sizi bir kez daha tebrik etmek istiyorum” dedi.

Putin, “Böylesine karmaşık, akut ve hassas konuların ancak verimli bir çalışma fırsatı bulunması halinde çözülebileceğini akılda tutarak, bunun herkes için, her şeyden önce tabii ki Ermenistan için, Ermeni halkı için önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun için de en önemli şey insanların güvenini kazanmaktır. Bu sizde var, seçim sonuçları bunu gösterdi. Bu çok önemli, aslında en önemli şey bu. Ülkenin yaşamı için bu kadar zor zamanlarda, daha fazla gelişme için en önemli koşul budur ”dedi.

Nikol Paşinyan ise söz kendisine geldiğinde “Maalesef son zamanlarda güvenlikle ilgili konuları çok sık tartışıyoruz çünkü bölgemizde durum pek istikrarlı değil. Elbette herkes sizin kişisel çabalarınızı ve Rusya Federasyonu’nun 44 günlük savaşta ateşkese ulaşma çabalarını biliyor” dedi.

Paşinyan “Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ’a konuşlandırılmasından sonra durum istikrarlı, ancak zaman zaman bazı endişe ve istikrarsızlık kaynakları ortaya çıkıyor. Ve bugün, bunun neden ve nasıl olduğuna dair değerlendirmelerimi ve görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum henüz istikrarlı değil ve bunu birkaç kez konuştuk. Burada da belirtmek isterim ki, maalesef son iki aydır sürekli bir endişe kaynağımız var” diye devam etti.

Paşinyan “Söylemem gerekir ki, maalesef savaş esirleri meselesi henüz tam olarak çözülmedi, neyse ki burada bazı iyi haberler var: Birkaç gün önce 15 savaş esiri vatanlarına iade edildi ve bu konudaki kişisel rolünüzü vurgulamak ve teşekkür etmek istiyorum”

Paşinyan ekonomi ve ulaşım projeleri ile ilgili gelişmelere de değindi:

“Ekonomik alanda da bazı iyi haberler var. 2019’da Yerevan’da Güney Kafkasya Demiryolunun faaliyetleriyle ilgili konuları tartıştığımızı umarım hatırlarsınız. Bugün Ermenistan’da demiryolu trenlerinin yenilenmesinin tüm hızıyla devam ettiğini söylemeliyim. Bu gerçekten çok iyi bir haber çünkü büyük bir yatırım programı uygulanıyor. Bu yıl Ermenistan’dan Rusya’ya yapılan ihracat da bir Covid döneminin ardından artıyor”

Putin, Paşinyan’ın sözlerine yanıt olarak “Genel itibarıyla ülkelerimiz arasındaki istişarelerin normal bir tempoda devam ettiğini düşünüyorum” dedi.

Görüşmeden önce bir açıklama yapan Rusya’nın Ermenistan Büyükelçisi Sergey Kopirkin, Ermenistan–Azerbaycan sınırının sorunlu bölgelerinde Rus sınır muhafızların sayısının artırılmasına dair görüşmelerin devam ettiğini söylemişti.

Ermenistan-Azerbaycan sınırının Sotk –Khoznavar kısmından Ermenistan ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin geri çekilmesi ve gerginliğin azaltılması hedefiyle uluslararası gözlemcilerin bölgeye yerleştirilmesi konusunda Paşinyan’ın geçtiğimiz haftalardaki önerisine değinen Kopirkin, “Bu konular ile ilgili somut istişareler yapılıyor. İlgili kararlar alındığında açıklayacağız. Bilindiği gibi, Ermenistan -Azerbaycan sınırının belli noktalarında, sınırdaki durumun rahat ve istikrarlı olmasını sağlayan Rus sınır muhafızları var. Yerel halkın, alışılmış olmayan bu durumda kendisini güvende hissetmesi çok önemlidir” şeklinde konuşmuştu.

ERMENİ HABER AJANSI