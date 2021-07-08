Makale: “Hindistan-Ermenistan işbirliği, Türkiye-Azerbaycan ikiliye karşı dengeleyici güç olabilir”

Uluslararası İlişkiler uzmanı Nvard Çalikyan ile doktora öğrencisi Paul Antonopoulos, Güney Kafkasya’daki son gelişmeler kapsamında Ermenistan – Hindistan ilişkilerinin perspektiflerini ele alan bir makale yayınladı.

Hindistan merkezli “Chanakya Forum” merkezinin internet sitesinde yayınlanan makalede, şu değerlendirmelere yer verildi.

“Orta Asya’da hakimiyet kurmak için Türkiye, Çin ve Rusya arasında devam eden rekabeti dikkate alırsak, bu oyunda Hindistan’ın daha büyük bi rol üstlenmemesi durumunda bölgede bu güçlerin askeri ve ekonomik varlığının, Hindistan’ın altyapı projelerinin kuzeye doğru genişlemesini engelleyeceği bellidir.

Dolayısıyla, Ermenistan topraklarına ve daha sonra Orta Asya’ya doğru Türk – Azerbaycan ikilisinin ilerlemesini engellemek için Ermenistan’a yardım etmek, Hindistan’ın da çıkarlarına denk geliyor.”

Hindistan ile Ermenistan’ın, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlüsüne karşı nasıl dengeleyebileceğini ele alan makalede: “Hindistan, devasa ekonomik ve askeri güce, Ermenistan ise, Türrkiye, Azerbaycan, Gürcistan ile İran arasında önemli bir jeostratejik konuma sahiptir. Ermenistan, Kolektif Güvenlijk Antlaşması Örgütü’nün üyesi ve Avrasya Ekonomik Birliği’nin, İran’la sınırı olan tek üyesidir. Eğer Hindistan, Avrasya ve İran ile yakın ilişkiler kurmak istiyorsa, bu onun için iyi bir fırsattır” ifadelerine yer verildi.

Ermenistan ile Hindistan’ın doğal müttefikler olduğuna vurgu yapılan makalede, iki ülkenin ortak çıkarlarından kaynaklanan kocaman ve kullanılmamış bir potansiyelin mevcut olduğuna dikkat çekildi. “Son dönemde Pakistan -Azerbaycan – Türkiye ekseni, Hindistan’ın dikkatini mecburen Ermenistan’a çekti.

İran’da Hindistan Büyükelçisi’nin, New Delhi’nin Kuzey – Güney otoyol koridoru (INSTC) kapsamında İran’ın güneydoğu Çabahar limani ile Hint Okyanusunu Avrasya ve Helsinki’ye bağlayan yolun, önceden planlandığı gibi Azerbaycan üzerinden değil, Ermenistan üzerinden geçirmeyi düşündüğünü ifade etmesi, önemli bir gelişmeydi. Hayata geçirilmesi durumunda bu proje, Ermenistan yararına ciddi değişiklikler sağlayabilir ve bu senaryo, Ermenistan ile ortak çıkarları olan İran için de stratejik açıdan önemlidir” ifadelerine yer verildi.

ERMENİ HABER AJANSI