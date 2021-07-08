Ermenistan ilk defa Cannes Film Festivali’ne online standıyla katılacak

Fransa’da gerçekleştirilecek “74. Cannes Film Festivali” sırasında düzenlenen Avrupa Film Pazarı’nda (Marche du Film) Ermenistan standı da yer alacak. Fakat bu sefer ilf defa olarak Ermenistan standı online olacak.

Avrupa’daki en önemli 3 film festivalinden biri olan Cannes Film Festivali 6-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festivalde bilgi ve teknoloji aktarımı, yerel fon kaynaklarına erişim, potansiyel pazarlar oluşturulması ve tanıtım faaliyetlerinin gelişmesi gibi sebeplerle sinema sektöründe önemli hale gelen ortak yapım ve proje imkanları görüşülecek.

Ermenistan Milli Film Merkezin’den aktarılan bilgilere göre Ermenistan bu sene online katılım formatını seçti ve kısa zaman içerisinde çalışma ekibi online sayfa (stand) hazırladı Marche’ du Film sitede.

Marche’ du Film sitesinde yer alan Ermeni online sayfasında aynı zamanda Milli Film Merkezi ve CINANDO’nun aktif linkleri var. Ermeni sayfasının birkaç bölümü var. Film kataloğuyla birlikte Ermeni festivalleri, Ermeni film mirasını ve Ermenistan’ın turistik mekanlarını anlatan bölümler de mevcut.

ERMENİ HABER AJANSI