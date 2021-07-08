“Ailem Sahakyan” ilk kez izleyiciyle buluşuyor

Yönetmenliğini Erdil Onur Kocatürk’ün yaptığı film, Documentarist – 14. İstanbul Belgesel Günleri kapsamında Pera Müzesi’nde 10 Temmuz Cumartesi saat 13.00’da izlenebilir.

Türkiye’nin en eski, 560 yıllık kilise korosu, Samatya Surp Kevork Kilisesi – Sahakyan Tıbrastas Korosu’nu anlatan “Ailem Sahakyan: Samatya Sahakyan Korosu” belgeselinin Türkiye prömiyeri 10 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşiyor.

Filmde koristlerin anlatımları, deneyimleri, konser provaları ve tarihi kilisenin yanı sıra Anadolu’dan İstanbul’a göçen Ermenilerin ilk konağı Samatya’yı da izliyoruz. Filmde ayrıca İstanbul’un en eski semtlerinden biri olan Samatya’nın tarihte ve günümüzde İstanbul ve Anadolu Ermenilerinin yaşamlarında nasıl bir yeri olduğu da irdeleniyor.

Şimdilerde koro şefliğini Sevan Agoşyan’ın üstlendiği Sahakyan Korosu üzerinden de, kilise korolarının Ermeni toplumu için ne ifade ettiği, koroların kültürel ve sosyal işlevleri, Ermeni müziği içinde kilise korolarının yeri, Sahakyan Korosu’nun repertuvarı gibi konular ele alınıyor.

Yönetmenliğini Erdil Onur Kocatürk’ün yaptığı film, Documentarist – 14. İstanbul Belgesel Günleri kapsamında Pera Müzesi’nde saat 13.00’da izlenebilir.

(AÖ)

https://bianet.org/bianet/yasam/246940-ailem-sahakyan-ilk-kez-izleyiciyle-bulusuyor?fbclid=IwAR1-0uuhVCbmlpxtzBz_1wbDUa_c8Ka0P4A-R7Q6MnkK8f6ZRjLdAYgwYtE