Savaşta 81’i sivil, toplam 750 Karabağ’lı Ermeni hayatını kaybetti

Artsakh Cumhuriyeti (Karabağ) Ombudsmanı Gegham Stepanyan Azerbaycan’ın saldırısıyla patlak veren 44 günlük savaş sırasında şehit olan, kayıp olan, esir alınan ve esaretten geri dönen Artsakh Cumhuriyeti vatandaşlarıyla ilgili sayılar açıkladı.

Açıklanan sayılara göre Azerbaycan saldırısı sonucunda 27 Eylül 2020 tarihinden bu yana 750 Artsakh vatandaşı hayatını kaybetti, 163 sivil yaralandı.

Esir alınan ve esaretten geri dönen 103 kişiden 23’ü Artsakh Cumhuriyeti vatandaşıdır.

Hayatını kaybeden 750 Artsakhlı Ermenilerden 81’i sivildi. Onlardan 42’si Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği bombardımanlar sonucunda hayatını kaybetti, 39’u ise Azerbaycan’da esir olarak bulunurken fiziksel şiddete maruz kalarak, bıçaklanarak, kafalarını kestirilerek ve ateş açılarak öldürüldü.

Doğrulanmış bilgilere göre Artsakh Cumhuriyeti’nin 83 vatandaşı kayıp sayılıyor ve onlardan 23’ü sivildir.

ERMENİ HABER AJANSI