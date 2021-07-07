Prof. Semavi Eyice için müze yapıldı ama sergilenecek eserler satıldı

Fatih Belediyesi, sanat tarihi uzmanı Prof. Dr. Semavi Eyice’nin sahibi olduğu eserlerin sergilenmesi için müze hazırladı. Ancak eserlerin, Eyice’nin kızları tarafından satıldığı ortaya çıktı.

DUVAR – İstanbul Fatih Belediyesi, 2018’de vefat eden Bizans sanat tarihi uzmanı Prof. Dr. Semavi Eyice’nin tabloları ve eşyalarının sergilenmesi için bir köşk tahsis etti. Müzeye dönüştürülen köşkteki hazırlıklar tamamlandı ancak Eyice’nin üç üvey kızının sergilenecek eserleri bir antikacıya 200 bin TL’ye sattığı ortaya çıktı.

Tabloları ve eşyaları satın alan ve iş yeri Kadıköy’de bulunan antikacı Kamil Yavuz, “Prof. Dr. Semavi Eyice’nin çeşitli eşyalarını satmamız için hocanın kızları bize geldi. Biz de eşyaları satın aldık ve 10-15 gün içinde farklı kişilere sattık. Şu an elimizde Eyice’nin sadece birkaç bakır eşyası kaldı” dedi.

Prof. Dr. Eyice, için oluşturulacak olan müze evi ile yakından ilgilenen İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Kurucu Başkanı İhsan Sarı ise “Tablo ve eşyaların satımıyla Prof. Dr. Semavi Eyice’nin manevi ölümü de gerçekleşmiş oldu” diye konuştu. İhsan Sarı şunları söyledi:

Semavi Eyice.

“Prof. Dr. Semavi Eyice, 2018 yılında rahmetli oldu. Hocamız devlet riyaset makamının talimatları doğrultusunda Fatih Camii’ne defnedildi. Aradan çok uzun bir süre geçmeden dünya çapında bir akademisyen olan hocamız için bir hatıra evi yapmak istedik. Bu durumla ilgili bazı görüşmelerimiz oldu. Hocamızın Ayvansaray ile ilgili makalesi olduğunu bildiğimiz için Fatih civarında belediyemiz tarafından bir köşk bize tahsis edildi. Bu hatıra evi ile ilgili hocamızın 3 üvey kızı ile görüştük. Hocamıza ait eşyaların bu köşkte sergilenmesini hep birlikte uygun gördük. Ancak şu an geldiğimiz noktada hocanın evindeki bütün tabloların ve kullandığı eşyaların 200 bin liraya kızları tarafından satıldığını öğrendik.”

‘MANEVİ ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ’

Prof. Dr. Semavi Eyice’nin evinde bulunan 150’ye yakın kıymetli tablonun ve bütün eşyalarının satılmasına çok üzüldüğünü belirten Sarı, “Satılan tablo ve eşyalar arasında çok kıymetli eserler var. Bu eserler arasında, Prof. Dr. Semavi Eyice’nin Fransa’dan aldığı Fransa La Légion D’Honneur Devlet Nişanı, Belçika Kraliyet Akademisi Nişanı ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Hizmet Ödülü gibi birçok bulunuyor. Prof. Dr. Semavi Eyice, 28 Mayıs 2018 tarihinde öldü. Ancak bilin ki hocamız tabloları ve eşyaları satılarak hocanın manevi ölümü de gerçekleşmiş oldu. Şu an hocamız ile ilgili herhangi bir hatıra kalmadı” dedi.

Sarı, “O tablolar ve eşyalar bırakın 200 bin lirayı paha biçilmez eserlerdi. Bu eserlerinin her birinin arkasında Prof. Dr. Semavi Eyice’nin kaşesi yer alıyordu. Ancak bu eserler satılınca anı müzesinin hiçbir anlamı kalmadı. Prof. Dr. Semavi Eyice’nin yasal mirasçısı olan bu 3 kızından bu eserleri bir şekilde geri alıp müze evine geri getirmesini rica ediyorum” diye konuştu.

Müzeye bağışlanması beklenen eserler arasında, “Hamit Aytaç ait Besmele, Şevket Dağ ait yağlı boya tablo, Fransa La Légion D’Honneur Devlet Nişanı ve belgesi, Belçika Kraliyet Akademisi Nişanı, Humboldt Ödülü, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Nişanı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Hizmet Ödülü, Nadide Hat Eserleri, Sultan II. Abdülhamid’in 1300 / 1882-1883 Tarihli Tuğrası (Zerendud), Türkiye Bilimler Akademisi Ödülü, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Hizmet Ödülü, Mekteb-i Tıbbiye’nin Galatasaray’daki Binasını Gösterene Tek Nüsha, 1928 Tarihli Topkapı Sarayı Babüssaade Kapısı’nı Gösteren Yağlı Boya Tablo, İstanbul Panoraması Gösteren Orijinal Bir Gravür, Orijinal Bez Haritalar, Semavi Eyice’nin Babasından Kalma Askeri Eşyalar” yer alıyordu. (DHA)

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