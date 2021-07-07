“Europa Nostra” ile Avrupa Arkeologlar Birliği’nden Karabağ mirasını koruma çağrısı

“Europa Nostra” ile Avrupa Arkeologlar Birliği, Dağlık Karabağ’da ve etraftaki bölgelerde mevcut zengin kültürel mirasın korunması çağrısıyla bir ortak açıklama yayınladı.

Kafkasya bölgesindeki zengin kültürel mirasın bütünlüğünün ve çeşitliliğinin kapsamlı korunmasının önemine vurgu yapan açıklamada, “Çatışmalar veya Kafkasya bölgesinde gelişen kültürlerden herhangi birine karşı saygısızlık sonucunda ve özellikle uluslararası arenada Dağlık Karabağ olarak bilinen bölgede ve etrafında kültürel mirasa zarar verme, yok etme veya kasten değiştirme hedefiyle yapılan tüm eylemleri kınıyor, bu eylemlerin, birçok uluslararası ve Avrupai belgelere göre kesinlikle kabul edilemez ve yasadışı olduğunu hatırlatmak istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

21 Mayıs 2021 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen RC-B9-0277/2021 karara destek verdiklerini açıklayan “Europa Nostra” ile Avrupa Arkeologlar Birliği, Ermenistan ve Azerbaycan’a, son Karabağ Savaşının ardından kendi topraklarında bulunun karşı tarafa ait kültürel mirasa zarar vermekten kaçınmaya çağıran 16. maddesinin çağrısına katıdı.

Dağlık Karabağ başta olmak üzere tüm bölgenin zenginn kültürel mirasın korunması için, bu mirasın durumunyla ilgili kapsamlı ve tarafsız bir bilimsel araştırma yapmak üzere Avrupalı/uluslararası bir uzman grubunun bölgeye girişine izin verilmesi önerildi. Ayrıca, UNESCO, Avrupa Konseyi ile AGİT Minsk Grubuna, anılan bölgede bulunan ve tehlikede olan çok dinli ve çok kültürlü mirasın korunmasına yönelik çabalara katılma ve güçlerini birleştirme teklifi yapıldı.

“Europa Nostra” ile Avrupa Arkeologlar Birliği, kendi zengin deneyimiyle bu ortak çabalara katılma ve çok kültürlü mirasın korunmasını sağlamak için her iki tarafla da işbirliği yapma hazırlıklarını da dile getirdi.

ERMENİ HABER AJANSI