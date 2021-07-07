Ermenistan’da “STARMUS FESTIVAL VI. 50 yıl Mars üzerinde” adlı festival düzenlenecek

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’ndan aktarılan bilgilere göre 2022 yılının 5-11 Eylül tarihleri arasında Ermenistan’da “STARMUS FESTIVAL VI. 50 yıl Mars üzerinde” festivali düzenlenecek.

Bu festival ilk defa Tenerife astrofizik topluluğunda 2011 yılında gerçekleştirildi. Festivalin teknolojik içeriği var ve bilim, eğitim, sanat ve teknoloji alanları kapsıyor.

Ermenistan’da “STARMUS FESTIVAL VI. 50 yıl Mars üzerinde” çerçevesinde konferanslar, seminerler, değişik kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Bu etkinliklere dünyanın her köşesinden Nöbel ödülü de alan ünvani bilim adamları, mühendisler, astronotlar, müzisyenler, sanat ve bilim dünyasını temsil eden insanlar katılacak.

Festival Ermenistan Cumhurbaşkanı’nın sponsorluğu ve Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanlığı’nın ortaklığıyla gerçekleşecek.

ERMENİ HABER AJANSI