Ermenistan’a yönelik Hollanda’nın ilgisi yatırımlar açısından arttı

Hollanda’nın Ermenistan Büyükelçisi Nicholas Schmermers basın toplantısında konuştu. Hollanda Büyükleçisi tam savaş başlamadan önce bu görevi devraldığını ve 2020 yılının Ağustos ayından itibaren Ermenistan’da bulunduğunu dile getirdi.

Çok zor bir dönemde göreve başladığını ifade eden Nicholas Schmermers bazı projeleri artık hayata geçirmeye başladıklarını ve Ermenistan için nasıl faydalı olabileceklerini düşündüklerini belirtti.

Hollanda Büyükelçisi uluslararası bazı yapıların Ermenistan’da artık faaliyet gösterdiklerini ve yoğun işbirliği halinde olduklarının alını çizdi.

Bu yapılardan biri Avrupa Bankası’dır.

Nicholas Schmermers “Ermenistan ve Hollanda Ekonomi Bakanlıkları da işbirliği sürdürüyorlar ve birbirimizden öğrenecek çok şey var. Tarımın gelişmesine de özel dikkat ediyoruz” sözlerini de dile getirdi.

Hollanda Ermenistan’da yatırımlar yapmak istiyor ve Ermenistan’a büyük ilgi östermeye devam ediyor.

ERMENİ HABER AJANSI