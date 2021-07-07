Ermenistan Ombudsmanı: Azerbaycanlı askerler tarafından açılan ateş Ermeni nüfusunun sağlığı ve hayatını tehlikeye atıyor

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan son gerginliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tatoyan 5 Temmuz tarihinde Ermenistan’ın Gegharkunik idari bölgesindeki Verin Shorzha yerleşimin yakınlarında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından açılan ateşin ve genel olarak Azerbaycanlı askerlerin o bölgedeki varlığının Ermenistan vatandaşlarının hayatını ehlikeye attığını ifade etti.

Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü ihlal edip Ermenistan’ın egemen sınırlarında yasadışı bir şekilde bulunmaya devam eden Azerbaycan askerleri bulundukları yerden ateş açmışlar.

Ateş açtıkları bölgeler ise Vardenis yerleşiminin yaylalarıdır ve orada insanlar da kalıyor.

İlkbahar, yaz ve sonbahar aylarında insanlar kendi aileleriyle, çocuklarıyla orada kalıyor, hayvancılıkla uğraşıyorlar. Aynı zamanda o bölgelerde tarımla uğraşan köylüler de var.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin açtığı ateş nedeniyle Ermenistan vatandaşları kendilerine ait o bölgeleri ya tamamen kullanamıyorlar, yada çok sınırlı kullanabiliyorlar.

ERMENİ HABER AJANSI