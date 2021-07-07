Ermenistan milletvekiliden Ezidi Soykırımı’nı resmen tanıyan Hollanda Parlamentosu’na teşekkür

Ermenistan Parlamentosu Ezidi Milletvekili Rustam Bakoyan, Facebook sayfası üzerinden yaptığı açıklamada Hollanda Parlamentosu tarafından Ezidi Soykırımı’nın resmen tanınmasını takdirle karşıladığını duyurdu.

Ezidi milletvekilinin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

”Teşekkürler Hollanda!

Bugün Hollanda parlamentosu tarihi bir karar alıp Ezidi Soykırımını resmen tanıdı. Böylece soykırımının uluslararası tanınması için mücadeleye katkıda bulundu.”

Hatırlanacağı üzere 6 Temmuz’da terör örgütü IŞİD tarafından gerçekleştirilen katliamların soykırım olarak tanınmasını öngören karar tasarısı Hollanda parlamentosunda görüşülerek oylandı.Tasarıda “Parlamento IŞİD’in Ezidilere soykırım uyguladığını ve insanlığa karşı suç işlediğini ilan eder” ifadesine yer verildi.

Bu tasarı ile birlikte 3 Haziran 2014’te başlayan soykırıma yönelik dört karar tasarısı daha oylama ile kabul edildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/07/07/Ermenistan-Ezidi-Soykırımı-Hollanda/211079