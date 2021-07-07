20 yıl aradan sonra dünyaca meşhur İtalyan orkestra şefi Ricardo Muti Ermenistan’da

Ravenna Festivali çerçevesinde 4 Temmuz’da Yerevan’daki Opera ve Bale Milli akademisi tiyatrosunda Ermeni-İtalyan mütiş bir konser akşamı yaşandı.

Yirmi yıl aradan sonra meşhur İtalyan orkestra şefi Ricardo Mutti Ermenistan’da sahneye çıktı.

Konser’de Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart ve Franz Schubert’in eserleri seslemdirildi. Ravenna Festivali’nden gelen istek üzerinde Ermeni ünlü besteci Tigran Mansuryan’ın Dante Alighieri’nin 700’üncü ölüm yıldönümü münasebetiyle bestelediği “Araf” adlı eser de programda yer aldı.

2021 yılı İtalya’da Dante Alighieri’nin 700’üncü ölüm yıldönümü olarak anılıyor ve Ravenna festivalinin tüm etkinlikleri bu olaya adanıyor.

Daha 2001 yılında Ermenistan’da Hristiyanlığı devlet dini olarak kabul edilişinin 1700’üncü yıldönümü kutlanırken Ricardo Muti Yerevan’da sahneye çıktı. İtalyan orkestra şefi Ermenistan’a hayranlığını ifade ederek tekrar gelmek istediklerini söylemişti.

Riccardo Muti “Biliyorsunuz Ermeniler ve İtalyanlar iyi dostlardır ve biz hem müzik, hem de hümaniter alanlarda çok iyi işbirliği yapıyoruz” sözlerini dile getirdi.

ERMENİ HABER AJANSI