Paul Verhoeven’in Heyecanla Beklenen Benedetta Filminden Üç Klip Yayınlandı

SILA ŞAHİNÖZ

74. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışacak olan, Paul Verhoeven’in, 17. yüzyılda yaşadığı lezbiyen ilişkiler nedeniyle kilise tarafından yargılanan Benedetta Carlini’nin yaşam öyküsünü anlattığı Benedetta filminden üç klip yayınlandı.

Geçtiğimiz yıl pandemi döneminin olumsuz etkileri sebebiyle iptal edildikten sonra bu yıl gerekli önlemler alınarak 74.’sü düzenlenecek olan Cannes Film Festivali, harika bir seçkiyle muhteşem bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Ana Yarışma bölümünde Altın Palmiye için yarışacak filmleri Spike Lee‘nin başkanlık yaptığı jüri değerlendireceği seçkinin en merak edilen yapımlarından birisi ise Paul Verhoeven’in, tarihçi Judith C. Brown’un 1986 yılında yayımlanan Immodest Acts: The Life Of A Lesbian Nun In Renaissance Italy isimli kitabından sinemaya uyarladığı Benedetta filmi.

Robocop, Total Recall, Basic Instinct ve Starship Troopers filmleriyle uluslararası düzeyde tanınan bir yönetmen hâline gelen ancak 2000’li yıllarda Hollow Man ve Zwartboek filmleriyle olumsuz eleştirilerin odağında yer alan, kendisinin ilk dönem işlerini andıran gerilim türündeki Elle filmiyle bu durumu değiştiren Paul Verhoeven, yeni filmi Benedetta ile sinemaseverlerin gönlünü fethedecek gibi gözüküyor.

Paul Verhoeven İmzalı Benedetta, 74. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye İçin Yarışacak

Usta yönetmen, bu filminde izleyicileri 17. yüzyıl İtalya’sına götürüyor ve girdiği lezbiyen ilişkiler nedeniyle kilise tarafından yargılanan Benedetta Carlini’yi mercek altına alıyor.

Filmde Virginie Efira, Toskana bölgesindeki manastıra yeni katılan acemi rahibe Benedetta Carlini’yi canlandırıyor. Genç yaşından beri yetenekleriyle mucizeler gerçekleştiren Benedetta kısa süre içerisinde katıldığı yeni topluluğun hayatını etkiliyor. Ancak başka bir rahibe ile arasındaki yasak ilişki büyük bir skandala yol açıyor ve Benedetta’yı tehlikeli bir yola sürüklüyor.

Virginie Efira ile beraber filmin oyuncu kadrosunda Charlotte Rampling, Daphne Patakia, Lambert Wilson, Olivier Rabourdin, Louise Chevillotte, Herve Pierre, Clotilde Courau, David Clavel ve Guilaine Londez gibi önemli isimler yer alıyor. Virginie Efira’nın, Paul Verhoeven’la Benedetta’dan önce Elle’de de birlikte çalıştığını sözlerimize ekleyelim. Aynı zamanda Verhoeven, bu film için Elle’in senaryosunu birlikte kaleme aldığı David Birke’le de yeniden bir araya geliyor.

https://filmloverss.com/paul-verhoevenin-heyecanla-beklenen-benedetta-filminden-uc-klip-yayinlandi/