Dünyaca ünlü Ermeni duduk sanatçısı Civan Gasparyan hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Ermeni duduk sanatçısı Civan Gasparyan 92 yaşında hayatını kaybetti.

Gasparyan’ın ölüm haberini kendisi ile aynı adı taşıyan torunu Civan Gasparyan JR, “Dünya bu gece hayal edilemez bir kayıp yaşadı” sözleriyle Facebook hesabından duyurdu.

1928 yılında Ermenistan’ın Solak kentinde Muşlu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Gasparyan, altı yaşında duduk çalmaya başladı. 1948’de Tatul Halk Müziği ve Dansları Topluluğu ve Erivan Filarmoni Orkestrası’nın solisti oldu.

UNESCO’nun dünya çapındaki yarışmalarında 1959, 1962, 1973 ve 1980 yıllarında dört madalyaya layık görüldü.

Dünyaca ünlü Ermeni duduk sanatçısı Civan Gasparyan hayatını kaybetti https://t.co/M0Hdti29j2 pic.twitter.com/YofdFoCaTK — BBC News Türkçe (@bbcturkce) July 6, 2021

Gasparyan bugüne kadar aralarında Sting, Erkan Oğur, Hüseyin Alizade, Michael Brook, Brian May, Ludovico Einaudi, Brian Eno ve Hans Zimmer de dahil pek çok önemli müzisyenle birlikte çalıştı.

BBC